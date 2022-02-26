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Halk otobüsü şoförü bulduğu 240 bin lira değerindeki altınları hiç düşünmeden sahibine teslim etti

Elazığ’da bir halk otobüsü şoförü, bulduğu 240 bin lira değerindeki 40 altını örnek bir davranış göstererek sahibine teslim etti.

Asayiş 26.02.2022, 14:15
Halk otobüsü şoförü bulduğu 240 bin lira değerindeki altınları hiç düşünmeden sahibine teslim etti

Elazığ’da bir halk otobüsü şoförü, bulduğu 240 bin lira değerindeki 40 altını örnek bir davranış göstererek sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Belediyesinde görevli halk otobüsü şoförü Kadir Köktaş, bir vatandaşın ev almak için biriktirdiği 240 bin TL değerindeki 40 altını buldu. Köktaş, altınları alarak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı’nın yanında gitti. Çadırcı ve ekibi parasını kaybeden vatandaşı bularak teslim etti.

Gerçekte örnek bir davranış olduğunu aktaran Başkan Çadırcı, Köktaş’ın ödüllendireceğini dile getirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen altın sahibi, “Umudumu yitirmiştim ancak beni arayıp bulduklarını söylediklerinde gerçekten çok mutlu oldum. Başkanımıza ve halk otobüsü şoförlerine bu güzel hassas davranışları için teşekkürü borç bilirim. Başkan Çadırcı ve şoförün yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Kadir Köktaş ise “Bulduğumuz büyük bir meblağdı. Ancak çocuklarımıza asla haram yedirmemeyi ilke edindik. Hamdolsun bu altınları Belediye Başkanımız Hatif Çadırcıya ulaştırarak onun vasıtasıyla altınlarını kaybeden vatandaşımızın bulunarak altınlarının teslim edilmesine biz de çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

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