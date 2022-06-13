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Halk otobüsü cayır cayır yandı

Sivas’ta park halindeki halk otobüsünün üzerine düşen elektrik kabloları otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale getirdi.

Asayiş 13.06.2022, 11:24 13.06.2022, 11:40
Halk otobüsü cayır cayır yandı

Olay, saat 11.00 sıralarında şehir merkezi Tuzlugöl Mahallesi’nde meydana geldi. Kopan elektrik kabloları Gazi Yıldırım’a ait 58 H 0053 plakalı halk otobüsünün üzerine düştü. Otobüsün tavanında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonları ile görüntüledi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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