Halk otobüsü bir anda alev topuna döndü, facia teğet geçti

Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı. Yolcular ve vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, terminalden yola çıkan 93 numaralı halk otobüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Körüklü otobüsün arkasında seyreden otomobil sürücülerinin uyarısıyla otobüsü durduran şoför ve yoldan geçen diğer sürücüler yanan araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Yolcularla dolu olan otobüsün motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürürken, polis ekipleri İzmir Yolu Caddesi’ndeki trafik akışını tek şeritten sağladı. Söndürülen otobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Çıkan yangında yaralanan ya da etkilenen olmazken, facia teğet geçti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.