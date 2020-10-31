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Halim Sarı 26 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İZMİR'DEKİ 6,6’LIK DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN 62 YAŞINDAKİ HALİM SARI, ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 26 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI.
Asayiş 31.10.2020, 18:25
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İzmir’deki 6,6’lık depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nda ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kalan Halim Sarı (62) ile temas kuruldu. Yapılan çalışmayla Halim Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
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