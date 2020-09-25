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Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 25.09.2020, 15:24 25.09.2020, 15:27
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Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı. Sezai’nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmiş ve müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep istemişti.

“Mağdur taraf yargıyı yanıltma çabasında”
İtiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, “Müvekkil ile müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup, sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur” denildi. Mağdur tarafın yargıyı yanıltma çabası içinde olduğu öne sürüldü.

Elinde baltayla bahçede beklemiş
Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntülerde, Hüseyin Meriç’in elinde baltayla bahçede beklediği, bu sırada yanına iki kişinin geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri, ardından diğer şahısların yaşlı adamın yanından ayrıldıkları ve Meriç’in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği yer alıyor.

Ne Olmuştu?
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, çekim sırasında tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

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