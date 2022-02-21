Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmlecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Girne’deki saldırı sonrası 8 kişi İstanbul’da gözaltına alınmıştı.