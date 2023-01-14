Haliç’teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden adamın cenazesi Adli Tıptan alındı

Beyoğlu Haliç Köprüsü girişinde bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Köprüsü girişinde meydana gelmişti. Olayda, uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanmış; 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise olay yerinden kaçmıştı. Çatışmada yaralanan iki kişini hastaneye kaldırılmış, hayatını kaybeden ve kimliği belli olan Cumali Aslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Aslan’ın olayı haberlerden öğrenen eski eşi, yakınları ve arkadaşları Adli Tıp Kurumuna geldi. Burada yapılan otopsinin ardından Aslan’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin, Esenler’de yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Aslan’ın yakın zamanda cezaevinden çıktığı, 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve sabah saatlerinde Esenler’deki evine giderken silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.