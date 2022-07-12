Haliç’te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

Hem “imdat” diye bağırdı hem de dalgıçtan kaçtı

Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen “balık adam” diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de “imdat” diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı. Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.