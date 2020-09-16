Haliç Köprüsü’nde feci trafik kazası:1 ağır yaralı
HALİÇ KÖPRÜSÜ’NDE ARIZA YAPARAK YOLUN KENARINDA DURAN OTOMOBİLİ GEÇ FARK EDEREK ANİ FREN YAPAN BAŞKA BİR OTOMOBİL NEDENİYLE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI. KAZADA ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN AĞIR YARALI 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE ANKARA İSTİKAMETİNDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, 34 SP 9639 PLAKALI OTOMOBİL ARIZA NEDENİYLE YOLUN KENARINDA DURDU. ARKADAN GELEN 20 EA 104 PLAKALI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İSE ARIZA YAPAN ARACI GEÇ FARK EDİNCE ANİ FREN YAPTI. İDDİAYA GÖRE, ANİ FREN YAPAN OTOMOBİLE ARKADAN YAKIN MESAFEDE SEYİR HALİNDE OLAN 33 SH 079 PLAKALI KAMYONETİN ARKADAN OTOMOBİLE ÇARPMASI İLE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI. 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ORTADA KALAN ARAÇ İÇERİSİNDE BİR KİŞİ SIKIŞTI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ, ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN KİŞİYİ ÇIKARTARAK HASTANEYE KALDIRIRKEN POLİS EKİPLERİ DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK AKIŞININ AÇILMASI İÇİN KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARI OLAY YERİNDEN KALDIRDI. HASTANEYE KALDIRILAN YARALI ŞAHSIN İSE DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. KAZA SONRASI YARDIMCI OLMAK İÇİN MOTOSİKLETİNDEN İNEREK YARALI ŞAHSA YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEYEN İBRAHİM KELTEPE, ‘’ BEN GERİDEN GELİYORDUM. UZAKTAN KAZA SESİNİ DUYMAMLA BİRLİKTE MOTOSİKLETİMİN GAZINI KESTİM. DAHA SONRA SİYAH ARACIN ARIZA YAPARAK DURMUŞ OLDUĞUNU VE ARKASINDAN GELEN BEYAZ ARACIN ANİ FREN YAPTIĞINI HEMEN PEŞİNDEN GELEN KAMYONETİN İSE MECBUREN ARACA VURDUĞUNU FARK ETTİM. ÇÜNKÜ ARAÇLAR ARASINDA MESAFE KISAYDI, HIZ DA OLUNCA ANİDEN DURULMUYOR. ŞUANDA KAZADAN DOLAYI 1 YARALI VAR VE AMBULANSA BİNDİRİLDİ. AMAN AMAN ÖLÜMCÜL BİR DURUMU YOKTU, AMA BİRAZ AĞIR BİR DURUMU OLABİLİR’’ DİYE KONUŞTU.
Haliç Köprüsü’nde arıza yaparak yolun kenarında duran otomobili geç fark ederek ani fren yapan başka bir otomobil nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada araç içerisinde sıkışan ağır yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SP 9639 plakalı otomobil arıza nedeniyle yolun kenarında durdu. Arkadan gelen 20 EA 104 plakalı otomobil sürücüsü ise arıza yapan aracı geç fark edince ani fren yaptı. İddiaya göre, ani fren yapan otomobile arkadan yakın mesafede seyir halinde olan 33 SH 079 plakalı kamyonetin arkadan otomobile çarpması ile zincirleme trafik kazası yaşandı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ortada kalan araç içerisinde bir kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişiyi çıkartarak hastaneye kaldırırken polis ekipleri durma noktasına gelen trafik akışının açılması için kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yardımcı olmak için motosikletinden inerek yaralı şahsa yardım ettiğini söyleyen İbrahim Keltepe,
‘’ Ben geriden geliyordum. Uzaktan kaza sesini duymamla birlikte motosikletimin gazını kestim. Daha sonra siyah aracın arıza yaparak durmuş olduğunu ve arkasından gelen beyaz aracın ani fren yaptığını hemen peşinden gelen kamyonetin ise mecburen araca vurduğunu fark ettim. Çünkü araçlar arasında mesafe kısaydı, hız da olunca aniden durulmuyor. Şuanda kazadan dolayı 1 yaralı var ve ambulansa bindirildi. Aman aman ölümcül bir durumu yoktu, ama biraz ağır bir durumu olabilir’’ diye konuştu.
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