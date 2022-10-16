Halı silkelerken beton zemine çakıldı

Adıyaman’da, halı silkelediği esnada dengesini kaybederek 2. kattan düşen genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt mahallesinde ikamet eden M.G., isimli genç kız, evlerinin ikinci katında halı silkelediği esnada dengesini kaybederek düştü. 2. kattan beton zemine düşerek yaralanan M.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.