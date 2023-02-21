Halfeti Belediyesinden binlerce depremzedeye sıcak yemek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk günlerinden itibaren Adıyaman’da barınma, hijyen, psiko destek gibi ihtiyaçların koordinasyonunu sağlayan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, bu kez ekibiyle birlikte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta et pişirip, depremzedelere dağıttı.

Depremin ilk günlerinden itibaren Halfeti’de gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Adıyaman’a hareket eden İlçe Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçede barınma, hijyen, psiko destek gibi ihtiyaçların koordinasyonunu sağlıyor. İlçede çalışmalarını sürdüren Albayrak, bu kez ekibiyle birlikte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde et pişirip, ekmek arasında depremzedelere dağıttı.

“El ele omuz omuza en kısa zamanda atlatacağız”

Açıklamada bulunan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Ben öncelikle yaşanan bu depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler de 12 gündür Adıyaman’da görevli olarak çalışmaktayız. Burada Erzurum Büyükşehir Belediye Belediyesi ile birlikte belediye hizmetlerini koordine etmekle hükümlüyüz. Sahada 20’nin üzerinde devriye ekiplerimiz var. Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 500 kişilik ekiple Adıyaman’da temizlik, su kanalizasyon hizmetlerini, cenaze defin işlemlerini ve çadır kentlerdeki duş ve diğer ihtiyaçları yürütmekle sorumluyuz. İlk başta Kahramanmaraş Pazarcık’ta sonrasında Adıyaman’da sıcak yemek ve çorba ikramlarımız oldu. Halfeti’den gelen ekibimizle birlikte burada vatandaşlarımıza dağıttık. İnşallah ülke olarak bu zor sıkıntılı süreçten hep birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.