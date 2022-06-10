Halep’te TSK ve SMO’nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

Suriye’nin Halep şehrinde halk, Suriye’nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın girebiliriz” ifadeleriyle Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye’nin Halep şehrine bağlı Mare kasabasında halk, beklenen askeri operasyonlar nedeniyle Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bir araya geldi. Gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, şehri PKK terör örgütünden kurtarmak için hazırladıkları pankartlar ve Suriye bayrakları ile tezahürat yaptı.