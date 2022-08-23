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Halep’te toplu mezardan 5 ceset çıktı

Suriye’nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.

Asayiş 23.08.2022, 19:34
Halep’te toplu mezardan 5 ceset çıktı

Suriye’nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yeni bir toplu mezar bulundu. Belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan toplu mezardan 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 ceset kalıntıları çıkarıldı. Sivil savunma ekipleri, toplu mezarın DEAŞ tarafından öldürülenlerden oluştuğunu bildirdi.

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