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Halep’te çöken 5 katlı binada can kaybı 16’ya yükseldi
Suriye’nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16’ya yükseldi.
Asayiş 22.01.2023, 18:25
Suriye’nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16’ya yükseldi.
Suriye’nin Halep kentinde çöken binada can kaybı yükseldi. Şeyh Maksud Mahallesi’nde çöken 5 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binanın temelini etkileyen su sızıntısı nedeniyle çöktüğü üzerinde duruluyor.