Halep’te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Halep ilinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey’de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.