Hakurk’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK IRAK KUZEYİNDEKİ OPERASYONLARA HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI. HAKURK BÖLGESİNDE ARAMA-TARAMA VE KEŞİF/GÖZETLEME FAALİYETİ İCRA EDEN KOMANDOLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA AİT SİLAH VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT TESPİT ETTİĞİ KAYDEDİLDİ.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti" denildi.
Arama tarama faaliyeti sonucunda 1 adet A/T-4 Lançer, 1 adet havan namlusu, 59 adet havan mühimmatı, 7 adet top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 adet Doçka sehpası, 2 adet havan beşik döşeme, 44 adet havan tapası, 4 adet R/A optik nişangahı, 3 adet dedektör, 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
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