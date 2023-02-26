haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülere eş zamanlı operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 46 hükümlü şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Şubat günü haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında, E. B.39 Yıl 6 Ay hırsızlık, K.Ö. 20 yıl dolandırıcılık, C.Y. 15 yıl 4 ay hırsızlık, A.Ç. 14 yıl 6 ay cinsel saldırı, B.A.11 yıl 4 ay hırsızlık, E.Ç. 11 yıl 3 ay yağma, R.Ç.10 yıl hırsızlık, C.B. 9 yıl 1 ay tehdit olmak üzere aranan toplam 46 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.