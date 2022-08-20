İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İstanbul’da 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

34 yıl cezası olan şahıs yakalandı

Aranan şahıslar büro amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Tuncay Ç.’nin 34 yıl 2 ay ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Güven B. 10 yıl 4 ay ‘yağma’, Nevzat Y. 10 yıl ‘zimmet’, Kenan T. 9 yıl 9 ay ‘hırsızlık’, Cahit D. 9 yıl 2 ay ‘yağma’, Müslüm B. 8 yıl 8 ay ‘hırsızlık’, Veyis A. 7 yıl 4 ay 24 gün ’cinsel taciz’, Celal Ş. 6 yıl 9 ay ‘cinsel istismar’, Faruk K. 6 yıl 8 ay ‘yağma’, Mustafa K. 6 yıl 3 ay ‘hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş cezaları olduğu öğrenildi.

Operasyonla cinayetten aranan iki şahıs gözaltına alındı

Ekiplerin operasyonunda H.G. 13 yıl 4 ay ve F.Ç. 11 yıl 3 ay olmak üzere cinayet suçundan kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Toplamda 41 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.