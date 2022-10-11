Hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı F.N. hakkında daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı

Katibine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasını vererek bir soruşturma dosyasına taraf olarak eklemesini istediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı F.N.’nin, avukatlıktan geçiş yaptığı öğrenildi. Savcı hakkında daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü de ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasını zabıt katibi E.K.’ya vererek UYAP sistemi üzerinden bir soruşturma dosyasına taraf olarak eklemesini isteyen Cumhuriyet Savcısı F.N. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Savcı F.N.’nin mesleğe Şanlıurfa’da avukat olarak başladığı, daha sonra savcılığa geçtiği öğrenildi. Antalya ve Cizre Adliyesi’nde savcılık yapan F.N.’nin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2022 kararnamesiyle Anadolu Adliyesi’nde göreve başladığı bilgisine ulaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nda görevine devam eden Cumhuriyet Savcısı F.N. hakkında daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ancak bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.