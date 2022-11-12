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Hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Asayiş 12.11.2022, 13:57
Hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.