Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde saat 10.30 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timince yapılan istihbari çalışma sonucu; ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ ve ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma’ suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. isimli şahıs yakalandı. Ş.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.