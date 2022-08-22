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Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep’te yakalandı

DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö. isimli örgüt üyesi Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 22.08.2022, 10:03
Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep’te yakalandı

DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö. isimli örgüt üyesi Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHKP/C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö., Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi Ö.Ö., yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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