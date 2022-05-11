Hakkında hapis cezası bulunan firari suçlular JASAT’tan kaçamadı

İzmir’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 suçlu, jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlılar, cezaevlerine sevk edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttü. İlçe Jandarma Komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. 3-10 Mayıs tarihleri arasında, haklarında hapis cezası bulunan 8 ayrı şüpheliyi yakalamak için operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan M.A., Kiraz İlçesi İğdeli Mahallesi’nde, "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Menderes İlçesi Dereköy Mahallesi’nde, "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. ile "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç., Foça ilçesi Kazımdirik Mahallesi’nde, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet Etme" suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismari, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi’nde, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U., Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından hakkında 6 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T., Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.