Hakkında arama çıkan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hakkında arama kararı çıkan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkan 2 kişinin araç ve evinde arama yapıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 15 gr. metamfetamin, 2.45 gr. kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet pürmüz ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çaycuma Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.