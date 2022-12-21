Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu yakalandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Ş.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.