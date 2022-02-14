Hakkında 55 yıl hapis cezası olan 23 şahıs tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında toplam 55 yıl hapis cezası olan 23 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında toplam 55 yıl hapis cezası ve 8 bin 500 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 40 şahıs yakalanmış ve 23 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet cep telefonu, 1 adet dron, 200 metre kablo ve muhtelif malzeme ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık Suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 2 adet tabanca, 2 adet muşta, 2 adet bıçak ve 6 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.