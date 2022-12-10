Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı 15 yıl sonra yakalandı

Zonguldak’ta hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, asayiş ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi’nde işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2007 yılında il merkezinde meydana gelen birden fazla kişiyle gasp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dolayı hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan O. D. (49) isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince il merkezinde yakalandı. O.D. Zonguldak Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.