Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde saat 09.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.B. isimli şahıs yakalandı. K.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.