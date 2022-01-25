Hakkında 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahız çalıştığı işyerinde yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi, Ilıca Mahallesinde bugün saat 17.00’de Alaşehir Jandarma Karakol Komutanlığı ve 7’nci JASAT tarafından Nitelikli Suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında; Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Birden fazla kişi tarafından suç örgütü oluşturma, korkutucu güçten yararlanma, suç örgütü yararına yağma” suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan F.C. (55) isimli şahıs işyerinde çalıştığı esnada yakalandı. Yakalanan F.C. isimli şahıs gözaltına alındı.