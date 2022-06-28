banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.

Asayiş 28.06.2022, 15:05
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelede aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik titizlikle yürütülen sokak çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu