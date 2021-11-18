Hakkarili anne, 8 yıldır PKK’nın elinde olan kızı için evlat nöbetine dahil oldu

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetindeki ailelere, Hakkari Çukurca’dan gelen bir ailenin katılımıyla sayı 245’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 808’inci gününde sürüyor. Hakkari’de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide Öner’in annesi Zebude Öner, HDP il binası önüne gelerek göz yaşları içinde kızını HDP’den istedi.

"İki kere Irak’a gittik kızımı bize göstermediler”

Kızının 2014 yılında HDP tarafından 23 yaşındayken kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini ileri süren anne Zebude Öner, Hakkari’den gelip kızını istediğini söyledi. Kürtçe açıklamalarda bulunan anne Öner, “Hakkariliyim, evimiz Çukurca’da. Kızımı HDP götürüp PKK’ya teslim etti, 8 yıldır hiçbir haber alamıyoruz. İki kere Irak’a gittik kızımı bize göstermediler. Bu anneler ile birlikte burada olacağım, kızım gelmeyinceye kadar gitmeyeceğim. Anneciğim, Zebude, korkma, gel teslim ol. Evine gel. Devletimiz ceza vermiyor, korkma gel” dedi.

Aile açıklamasının ardından eylem yapan diğer ailelerle birlikte eyleme dahil oldu.