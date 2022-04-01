Hakkari’de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde nöbet değişim sırasında suya kapılıp kaybolan asker için arama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında sınırda görev değişimi sırasında bir asker Hacıbey Çayından geçişi sırasında suya kapılıp kayboldu. Askerin suya kapılmasıyla bölgeye yakın bulunan hudut birlikleri ve güvenlik korucuları hızla olay yerine intikal etti. Derecik Samanlı Hudut Karakolu sınırında görev yapan asker için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.