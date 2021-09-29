Hakkari’de çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Hakkari merkez ve Çukurca ilçe kırsalında çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez ve Çukurca ilçesi kırsal alanında JÖH ve jandarma komando birliklerince düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağaralar içerisinde yapılan aramada; 420 adet 23 mm. uçaksavar mühimmatı, 4 adet savunma tipi el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet A-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 125 adet A-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet A-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tüp, 2 adet güneş paneli, 3 adet battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.