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Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı.
Asayiş 09.03.2022, 09:14
Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı.