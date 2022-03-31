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Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla “Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla “Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.
Asayiş 31.03.2022, 10:38
Hakkari’de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla “Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.