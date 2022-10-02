Hakkari’de 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde 29 Eylül 2022 günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında; 8 adet jelikanda (büyük bidon) yaklaşık 520 litre akaryakıt (mazot) ele geçirilmiştir” denildi.