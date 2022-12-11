Hakkari’de 21 adet timsah derisi ele geçirildi

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Hakkari polisi, yurda yasa dışı yollardan sokulan 21 adet timsah derisi ele geçirdi.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 21 adet timsah derisi ele geçirildi. DKMP Hakkari Şube Müdürlüğü tarafından gerekli idari işlemler başlatılmıştır" denildi.