Hakkari’de 16 kişi gözaltına alındı

Hakkari ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı yakalandı.

Operasyonda, L -T, B-E, Ö- A, S- A, M- K, A- Ö, S- I, E- G, M- A, İ- K, A- E, Z- K, A- T ve C- Ç ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi göz altına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.