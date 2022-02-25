Hakkari’de 15 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 15 kilo 811 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi’nde 14 paket içerisinde toplam 15 kilo 811 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.