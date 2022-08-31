banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Asayiş 31.08.2022, 18:42
Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 5 10
5. Leeds United 5 8
6. Fulham 5 8
7. Southampton 5 7
8. Chelsea 5 7
9. Brentford 5 6
10. Newcastle 4 6
11. M. United 4 6
12. Liverpool 4 5
13. Crystal Palace 5 5
14. Nottingham Forest 4 4
15. Everton 5 3
16. Aston Villa 4 3
17. West Ham United 4 3
18. Bournemouth 4 3
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
26
hafif yağmur