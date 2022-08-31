Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.