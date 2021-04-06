Hakkari ve Van’da mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam eden hudut kartallarının, Hakkari ve Van hudut hatlarında, 972 adet tabanca şarjörü, 140 adet tabanca gövdesi, 10 bin 400 adet av tüfeği fişeği ve 10 bin 880 paket sigara ele geçirdiğini bildirdi.