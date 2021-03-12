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Hakkari Emniyeti’nden terörün finans kaynağına büyük darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.
Asayiş 12.03.2021, 22:16
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet “ dedi.