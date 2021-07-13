Hakkari'de silahlı saldırı: İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.