Son Dakika
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara’da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hakkındaki soruşturma devam eden şüpheli Serkan T.’nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara’da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hakkındaki soruşturma devam eden şüpheli Serkan T.’nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.
Asayiş 07.01.2022, 10:00
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara’da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hakkındaki soruşturma devam eden şüpheli Serkan T.’nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.