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Haiti’deki depremde can kaybı 724’e yükseldi

Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 724’e yükseldiği bildirildi.

Asayiş 15.08.2021, 18:25
Haiti’deki depremde can kaybı 724’e yükseldi

Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 724’e yükseldiği bildirildi.

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724’e yükseldiği aktarılarak, depremde 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

1 ay OHAL ilan edildi

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.
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