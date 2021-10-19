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Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi

Haiti’de 16 ABD’li ve 1 Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyoneri kaçıran çetenin, grubu serbest bırakmak için 17 milyon dolar fidye istediği bildirildi.

Asayiş 19.10.2021, 17:45
Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi

Haiti’de 16 ABD’li ve 1 Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyoneri kaçıran çetenin, grubu serbest bırakmak için 17 milyon dolar fidye istediği bildirildi.

Haiti’de yetimhane ziyareti için başkent Port-au-Prince’ye gelen ABD’li Hristiyan misyonerler, 17 Ekim’de Croix des Bouquets bölgesindeki yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra çete üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel, ABD medyasına olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Quitel, çetenin geçtiğimiz cumartesi günü kaçırdığı 16’sı ABD’li, 1’i Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyonerin serbest bırakılması karşılığında 17 milyon dolar fidye istediğini açıkladı. Kaçırılanlar arasında 6 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğunu kaydeden Quitel, FBI ve Haiti polisinin çete ile temas halinde olduğunu aktardı. Çetenin her bir misyoner için 1 milyon dolar istediğini belirten Quitel, çete ile fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söyledi.

Son dönemde Haiti’de çetelerin adam kaçırma olaylarında artış yaşandı. Haiti’de İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi (CARDH) tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yıl Ocak-Ağustos arasındaki dönemde Haiti Ulusal Polisine 628 kaçırma olayı bildirildi.

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