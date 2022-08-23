Haiti’de hükümete karşı yapılan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

Karayipler’deki ada ülkesi Haiti’de enflasyon ve şiddet olayları sebebiyle hükümete karşı yapılan protestolar sırasında bir göstericinin öldürüldüğü bildirildi.

Haiti’de bu pazartesi günü, ülkedeki enflasyonun 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının açıklanmasının ardından binlerce kişi ülkede yaşanan sorunları protesto etmek için sokaklara döküldü. Başta başkent Port-au-Prince olmak üzere ülkenin birçok şehrinde düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Ariel Henry’nin istifasını talep etmek için yapılan yürüyüşlerin yanı sıra bazı yolların yakılan ateşler ve kurulan barikatlar ile kapatıldığı belirtildi. Port-au-Prince’in Delmas bölgesinde ise gösteriler sırasında bir kişinin ateşli silahla öldürüldüğü bildiriliyor.

Ülkedeki protestolara başta gıda ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı yükseliş, petrol ürünlerinin kıtlığı, güvensizlik ortamı, artan çete şiddeti ve adam kaçırma olayları sebep olarak gösteriliyor.

Haiti Merkez Bankası Başkanı Jean Baden Dubois, düzenlediği basın toplantısında Haziran 2022’den bugüne kadarki enflasyonun yüzde 29’a ulaştığını ve bunun son 10 yılda ülkedeki en yüksek oran olduğunu ifade ederek ekonomideki durumu gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise ülkedeki benzin ve motorin kıtlığı sebebiyle çalışamadıklarını ve bazı işletmelerin kapanma noktasına geldiğini belirtiyor.

Hükümet, organize suç örgütlerinin ülkede uzun süredir sebep olduğu şiddet olayları karşısında kayıtsız kalırken, bu olaylarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.