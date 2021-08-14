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Haiti’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 14.08.2021, 17:02
Haiti’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Haiti’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem başkent Port-au-Prince’te de hissedilirken, halk kendini dışarı attı. Şu ana kadar can kaybına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.
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