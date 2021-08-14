Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Haiti’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem başkent Port-au-Prince’te de hissedilirken, halk kendini dışarı attı. Şu ana kadar can kaybına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.