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Haiti Devlet Başkanı Moise’ye suikast
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Asayiş 07.07.2021, 13:27
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişilerin suikasta uğradığı açıklandı. Haiti Başbakan Claude Joseph, Moise’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.Hükümet tarafından saldırganlara ilişkin açıklama yapılmazken, saldırganların İspanyolca konuştuğu ifade edildi. Saldırıda Moise’nin eşinin de yaralandığı kaydedildi.