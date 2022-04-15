Haiti Cumhurbaşkanı Moise’un öldürülmesine ilişkin failin ülkesine iadesi talebi davası

Haiti Cumhurbaşkanı’nın öldürülmesine ilişkin faillerden biri olduğu iddiasıyla, hakkında kırmızı bülten bulunan ve İstanbul Havalimanı’nda yakalanan şüphelinin ülkesine iade talebine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’un, 6-7 Temmuz 2021 tarihinde evinde öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan Filistin uyruklu Samır Nasrı Salem Handal’ın iade davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasri Salem Handal, bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede, bir önceki duruşmada alınan ara karardaki Haiti adli makamlarından şüphelinin işlediği iddia edilen suçların uygulanması muhtemel cezai karşılığının neler olduğunun tek tek bildirilmesinin istendiği ve cevap verildiği aktarıldı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Haiti adli makamlarından alınan yanıta göre şüpheliye isnat edilen suçların karşılığının ömür boyu kürek cezası yaptırımı olduğunu aktardı. Savcı, bu husus ve ilgili kanundaki ‘iade talebinin kabul edilmeyeceği haller’ başlığında bulunan ‘cezanın niteliğine ilişkin bir ret sebebinin varlığı hâlinde, talep eden devlet tarafından, öngörülen cezanın infaz edilmeyeceğine dair yeterli teminat verilmesi halinde, iade talebi kabul edilebilir’ maddesini dikkate aldığını belirtirken, iade talep eden Haiti yetkili makamlarından öngörülen cezanın infaz edilmeyeceğine dair yeterli teminatın verilmesi hususunda usulü işlemlerin yerine getirilmesini talep etti.

Önceki celse Ürdün doğumlu olduğunu, inşaat işi yaptığını, gelirinin 15 bin Amerikan Doları olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığını ve Filistin, Haiti ile Ürdün vatandaşı olduğunu söyleyen şüpheli Handal, birden fazla dil bildiği için kendisini iyi ifade edemedi. Mahkeme, şüphelinin kendisini iyi ifade edememesi gerekçesiyle şüpheliye en iyi konuştuğu dili bildirmesi için süre verilmesine ve şüphelinin bildirdiği dile göre tercüman hazır edilmesine hükmetti.

Heyet, ayrıca gelen yazı cevapları ve Haiti Cumhuriyeti ile yapılan yazışmalarla içerikleri göz önüne alarak savcının talebinin reddedilmesine karar verirken, şüpheliye isnat edilen eylemlerin niteliği, kırmızı bültenle aranırken yakalanması hususlarını dikkate alarak şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal’ın, maktul Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’un öldürülmesine ilişkin ‘suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı kaydedildi.

Şüpheli Handal’ın Türkiye’ye 15 Kasım 2021’de havayoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığının belirtildiği talepnamede, aynı gün Haiti’ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı da aktarıldı.

Hazırlanan talepnamede, evraklara göre şüphelinin 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin özel mülkiyetine girdikleri, Cumhurbaşkanını öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşyalar ve önemli evraklar aldıkları kaydedilirken, bu kişilerin çoğu yakalandığı ve şüpheli Handal’ın da bu olaya karışanların arasında olduğu kaydedildi.

Talepnamede, şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep edildi.